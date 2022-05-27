Российские клиники получили от Росатома источники йода для лечения рака

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Институт Росатома АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» с начала года поставил в российские клиники более 12 тысяч микроисточников йода-125, используемых для брахитерапии злокачественной опухоли предстательной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что производство микроисточников сертифицировано и на 100% не зависит от импорта. При этом продукт института ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству и стоит в два раза дешевле.

Благодаря использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных людей, а также продолжить научную работу и исследования. В ГНЦ РФ — ФЭИ разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линии производства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год, — рассказал начальник Научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов АО «ГНЦ РФ—ФЭИ» Максим Самсонов.

Институт производит и поставляет на рынок около 30 наименований различной радиоизотопной продукции. Это изделия медицинской техники, источники ионизирующих излучений и радиоактивные изотопы в виде сырья. Продукция института широко применяется в лечении онкологических и неонкологических заболеваний.