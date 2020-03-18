https://static.news.ru/photo/7ab3dc6e-6913-11ea-8460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/global Look Press

Российские казино соблюдают законы и закроются, когда будет соответствующее распоряжение об ужесточении мер против пандемии. Об этом заявил вице-президент ассоциации игорного бизнеса Владимир Ильюшин.

Мы же не являемся каким-то органом, мы общественная организация, поэтому никаких наших указаний нет, — цитирует Ильюшина радиостанция «Говорит Москва».

Он добавил, что казино — обычный бизнес, который подчиняется законам и в случае, если будет принято решение ужесточить меры по борьбе с пандемией коронавируса, то соответствующий указ будет выполнен.

В России существуют четыре игорные зоны: «Сибирская монета» (Алтайский край), «Приморье» (Владивосток), «Красная поляна» (Сочи), а также «Янтарная зона» в Калининградской области. Ещё одна в скором времени может открыться в Крыму.

Как писал NEWS.ru, губернатор американского штата Невада Стив Сайсолак распорядился закрыть все развлекательные заведения региона.