Российские IT-специалисты пожаловались на снижение доходов «Коммерсант»: 35% IT-специалистов в РФ столкнулись со снижением уровня доходов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 35% российских IT-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результатами опроса, проведенного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) в сентябре—октябре. По словам главного аналитика РАЭК Марии Сайкиной, в опросе участвовали тестировщики, дизайнеры и представители «иных цифровых профессий».

Издание отмечает, что назвали снижение доходов в числе ключевых проблем 34,9% респондентов. При этом снизилось число сокращений IT-специалистов на рынке, о чем заявили только 4,4% опрошенных.

В числе других проблем 14,3% специалистов назвали невозможность удаленной работы, а треть сотрудников заявили о ощущении на себе непосредственного влияния западных санкций и технологических ограничений. При этом, по данным Минцифры, заработки российских IT-компаний растут на 20%.

Эксперты полагают, что «негативное восприятие доходов» работниками обусловлено, главным образом, ростом инфляции и курса доллара. Ситуация также могла стать следствием увеличения на рынке доли «молодых специалистов», зарплатные ожидания которых не совпали с тем, что им готовы предложить компании.

Ранее Минцифры выступило с инициативой о продлении действия льготной ипотеки для специалистов в сфере IT. В министерстве напомнили, что программа действует до конца 2024 года. При этом Минцифры опубликовало информацию о спросе на льготную ипотеку в регионах России. Наибольшее количество IT-специалистов, воспользовавшихся этой программой, проживают в Москве — 10,2 тысячи.