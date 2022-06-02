Российские интернет-ретейлеры объявили о запуске аналога «чёрной пятницы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные онлайн-ретейлеры запускают «белую пятницу» — летний аналог «черной пятницы». Первая такая акция пройдёт со 2 по 6 июня, передаёт ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает о старте новой совместной акции онлайн-ретейлеров — летней распродаже «Белая пятница». Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определённой дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение — 6 июня, — цитирует агентство сообщение организации.

Там добавили, что некоторые ретейлеры решили проводить акцию на протяжении 10 дней. В ней примут участие «М.Видео-Эльдорадо», «Снежная королева», Wildberries, Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»). На покупке их товаров можно будет сэкономить от 50% до 80%. Проводить акцию планируется каждый год, число её участников ограничиваться никак не будет.

Ранее сообщалось, что российские магазины электроники возобновили продажу товаров в рассрочку. По словам экспертов, это выгодно не только самим магазинам, но и банкам, пополнение кредитных портфелей которых замедлилось.