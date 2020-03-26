https://static.news.ru/photo/b3e3361a-6f3a-11ea-9073-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские отели начали вводить ограничения с целью профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, многие подмосковные гостиницы закрывают спортивные залы, сауны и бассейны. Курортный комплекс в Феодосии свернул работу всех детских групп и мастер-классов. Кроме того, отменены рекламные и информационные туры для работников турфирм. В Сочи закрылись два объекта «Газпрома» и вводятся ограничения в других ведомственных отелях и санаториях.

Туроператоры не исключают, что в скором времени в отелях будут закрыты все общественные пространства, за исключением столовых, сообщается на сайте организации.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне отменяют туры внутри страны. В частности, на ближайшую неделю в отелях Москвы аннулированы 57% броней, а в Санкт-Петербурге — 47%. Отменяются брони на Алтай, в Вологодскую область, на Урал и в Сибирь с заездом на апрель.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. В мире заразились более 471 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.