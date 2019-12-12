Жители российских мегаполисов страдают от «супертараканов». У этих насекомых повышена резистентность к применяемым против них средствам.
Отрава перестала на них действовать из-за её длительного применения, объяснила доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. В целом для борьбы с вредителями можно методом подбора найти действенное вещество. В ведомстве рекомендует пользоваться неорганическими веществами, приманками с борной кислотой и препаратами с диатомитом.
Если вы следуете инструкции, то вреда здоровью не будет, — приводит слова эксперта радио Sputnik.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Сочи появились огромные летающие тараканы. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию. Кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где обитают.