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Жители российских мегаполисов страдают от «супертараканов». У этих насекомых повышена резистентность к применяемым против них средствам.

Отрава перестала на них действовать из-за её длительного применения, объяснила доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. В целом для борьбы с вредителями можно методом подбора найти действенное вещество. В ведомстве рекомендует пользоваться неорганическими веществами, приманками с борной кислотой и препаратами с диатомитом.

Если вы следуете инструкции, то вреда здоровью не будет, — приводит слова эксперта радио Sputnik .

Ранее, как писал NEWS.ru, в Сочи появились огромные летающие тараканы. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию. Кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где обитают.