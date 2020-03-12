https://static.news.ru/photo/bec9bb28-6506-11ea-930a-fa163e074e61_660.jpg Александр Борода Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Коронавирус, экономические потрясения и войны не являются признаками приближающегося конца света. Такую позицию Федерации еврейских общин России озвучил президент организации Александр Борода.

По словам раввина, «перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное».

Например, коронавирус COVID-19, считает он, не сравнимо с такими страшными эпидемиями, как испанский грипп, который в начале XX века унес жизни трети населения Европы, или чума в средние века.

Это были эпидемии, которые реально ставили вопрос выживания человечества. Сейчас так вопрос, к счастью, не стоит, — цитирует Бороду «Интерфакс».

Раввин также отметил, что войны между странами стали привычным состоянием общества. И если посмотреть на мировою историю, то они «длились дольше, чем периоды мира и спокойствия».

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