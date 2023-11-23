Российские добровольцы могут получить некоторые льготы контрактников Турчак: добровольцам могут утвердить льготы и выплаты контрактников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции предлагает предоставить добровольцам некоторые льготы, положенные пока только контрактникам, сообщил в своем Telegram-канале глава группы Андрей Турчак. Инициатива представлена в очередном докладе президенту России Владимиру Путину, пояснил он.

Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту. В нем отразили новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, — говорится в сообщении.

Предлагаются единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ и льготы по налогу на имущество. Также говорится о необходимости разработать особый порядок комплексной реабилитации раненых, чтобы проходить ее вне очереди, и другое.

В среду, 22 ноября, в Совете Федерации одобрили закон о выплатах по обязательному государственному страхованию на старших родственников погибших участников СВО. Документ предполагает выделение компенсации фактическим воспитателям бойцов, погибших в первые месяцы спецоперации или в течение года после увольнения со службы по ранению или заболеванию. Документ должен вступить в силу после подписания главой государства.