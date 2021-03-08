Российские дипломаты поздравили женщин на разных языках

https://static.news.ru/photo/f3491f8c-800e-11eb-a244-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские послы и постоянные представители РФ при международных организациях поздравили женщин с 8 Марта.

Министерство иностранных дел России разместило праздничный ролик на своих страницах в соцсетях. Дипломаты обратились к женщинам на разных языках. Постпред при ООН Василий Небензя говорил по-английски. Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров с букетом цветов в руках зачитал поздравление на испанском, на этом же языке говорил посол в Испании Юрий Корчагин. Последний отметил успехи женщин в защите своих прав.

Глава дипмиссии в Австрии Дмитрий Любинский прочёл стихи на немецком. Посол в КНР Андрей Денисов выступил с поздравлением на китайском. Представитель Москвы на Сейшельских островах Артём Кожин виртуально подарил женщинам букет цветов и поздравил их на французском языке.

Ранее с праздником 8 Марта поздравил женщин глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр пожелал дамам здоровья и радости, а также отметил старания прекрасной половины человечества по сохранению тепла и домашнего уюта. Лавров также напомнил, что женщина дарит жизнь человечеству, и пообещал, что мужчины сделают всё возможное, дабы дамы были окружены вниманием и заботой, передавал NEWS.ru.