https://static.news.ru/photo/bba0bde0-5db7-11e9-b884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Четверо российских детей, более двух лет находившихся в сирийских тюрьмах, вернулись на родину, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

По её словам, сразу после приземления самолёта ребят в возрасте от четырёх до девяти лет покормили и уложили спать.

Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой их кормили около двух лет, — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что один ребёнок отправится в Дагестан, трое — в Чечню.

Ранее News.ru писал о том, что детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что последняя группа российских детей будет вывезена из Ирака в сентябре. Это будет последний визит в эту страну по вопросу возвращения несовершеннолетних. Известно, что сама уполномоченная при президенте РФ Анна Кузнецова примет непосредственное участие в поездке.