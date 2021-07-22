Российские дети получат приоритет перед мигрантами при поступлении в школу

Москвичи стали часто жаловаться, что не могут устроить своего ребёнка в школу из-за отсутствия мест. Дело в том, что в классах очень много детей мигрантов из стран СНГ и россиянам просто не хватает места. В Госдуме задумались о введении закона о приоритетном обучении в школах российских граждан, пишут «Известия».

Как сообщил газете зампред комитета ГД по образованию Максим Зайцев, сейчас законопроект в работе. Когда его примут, граждане РФ получат приоритет при зачислении в учебные заведения начального и среднего уровня.

Такая проблема сегодня остро стоит в Москве и Санкт-Петербурге. Места в этих учреждениях занимают дети граждан, которые приезжают из стран СНГ. В итоге россияне порой не могут обучать своих детей по месту прописки, — пояснил Зайцев.

Депутаты для начала должны оценить серьёзность проблемы. Для этого они проведут анализ статистических данных по соотношению иностранцев и россиян, проходящих обучение по месту постоянной регистрации.

В Госдуме к инициативе относятся по-разному, мнения разделились: кто-то считает проблему надуманной, другие уверены, что отказ детям мигрантов в школьном образовании «чреват в будущем нарастанием межэтнических конфликтов». Эксперты при этом призывают просто построить новые школы, тогда вопрос будет решён.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к Минпросвещения с указанием о выработке новых мер по адаптации детей мигрантов в школах, включая регуляцию доли таких учеников в каждом классе.