https://static.news.ru/photo/38734b56-2713-11ea-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

21-летний вожатый лагеря «Чайка» в Алтайском крае опубликовал в Сети фото, на котором воспитанники выложили на полу свастику из своих тел.

Снимок он сопроводил подписью «Я люблю свою работу», сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что вожатый предложил детям поучаствовать в игре, однако не все понимали, какой символ демонстрируют. Отец одной из воспитанниц лагеря сообщил, что его восьмилетняя дочь расценила это как смешную шутку воспитателя.

Инцидент Барнаул/vk.com

Как ранее писал NEWS.ru, нацистскую символику и атрибутику можно будет использовать в российских произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Соответствующий закон одобрил на заседании 25 ноября Совет Федерации РФ.