Российские десантники возвели укрепления на занятых в ЛНР позициях ВСУ РИА Новости: российские десантники возвели укрепления на занятых в ЛНР позициях ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские десантники заняты фортификационными работами на занятых в ЛНР украинских позициях, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведвзвода с позывным Демон. По его словам, таков порядок действий после занятия позиций противника.

Сейчас десантники проводят фортификационное оборудование своих рубежей на вновь назначенных позициях, после того как мы двинулись вперёд и прошли опорные пункты противника, — рассказал Демон.

Он добавил, что в настоящее время на занятых позициях организована служба, идет наблюдение на переднем крае.

Ранее разведчики Западного военного округа отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины на Кременском участке фронта. Один из военных рассказал, что его группа штурмовала оба пункта противника одновременно, наступление велось по всей территории леса.