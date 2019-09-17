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Госдума РФ планирует разработать в сотрудничестве со СМИ механизм борьбы с фейковыми новостями.

Замглавы парламентской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев рассказал об этом агентству «Москва» . Депутат отметил, что речь идёт не только о репрессивных мерах.

У нас нет задачи наказать «Яндекс» или какой-то другой поисковик, мы не видим единственной возможностью ужесточение наказаний за фейковые новости. Мы хотим вместе с представителями СМИ выработать механизм, который бы не позволял попадать дезинформации в топ, — заявил Шхагошев.

Замглавы фракции «Единая Россия» ранее обращался к руководству компании «Яндекс» с просьбой изменить механизм подбора новостей агрегатором. Шхагошев подчеркнул, что недостоверная информация «не нужна ни Госдуме, ни „Яндексу“».

Глава избиркома Петербурга в день выборов 8 сентября назвал фейком сообщения о нападении на членов УИК в Петроградском районе, передавал News.ru.