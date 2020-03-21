https://static.news.ru/photo/136d07be-6c66-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

В Воронежской области сотрудники управления социальной защиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от путёвок в Ялту и отправили на море своих детей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в прошлом году по такой схеме вне очереди было оформлено четыре из девяти путёвок, которые полагались детям-инвалидам и малоимущим семьям.

Директор этого управления создал комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам. Восемь членов этой комиссии в течение года выписывали себе высокие премии за достижения в работе. Кроме того, семью одной из сотрудниц признали малоимущей. Благодаря этому статусу женщина получала ежемесячные пособия и путёвки для дочери в Ялтинский санаторий. При этом в учреждении не проверили достоверность сведений о доходах членов этой семьи, говорится на сайте прокуратуры Воронежской области.

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