В Воронежской области сотрудники управления социальной защиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от путёвок в Ялту и отправили на море своих детей.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в прошлом году по такой схеме вне очереди было оформлено четыре из девяти путёвок, которые полагались детям-инвалидам и малоимущим семьям.
Директор этого управления создал комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам. Восемь членов этой комиссии в течение года выписывали себе высокие премии за достижения в работе. Кроме того, семью одной из сотрудниц признали малоимущей. Благодаря этому статусу женщина получала ежемесячные пособия и путёвки для дочери в Ялтинский санаторий. При этом в учреждении не проверили достоверность сведений о доходах членов этой семьи,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Михаила Абызова. Бывшего чиновника отправили под стражу до 25 мая. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
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