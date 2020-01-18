https://static.news.ru/photo/01a77c26-3a02-11ea-832d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шевченко Фото: Анастасия Шевченко/facebook.com

Спецслужбы в течение полугода до ареста вели видеонаблюдение в квартире ростовской активистки Анастасии Шевченко, обвинённой в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщила её дочь Влада.

По её словам, об этом семья узнала лишь осенью 2019 года, спустя несколько месяцев после того, как женщина была отправлена под домашний арест. Камера была установлена в спальне и запечатлела множество деликатных моментов, не предназначенных для посторонних глаз.

Следили, как она разваливает обороноспособность. Унизительно ли это? Да. Для людей в погонах, — написала Влада Шевченко в Facebook.

Она отметила, что слежка за её матерью велась как за опасным преступником — без скидок на тайну частной жизни. Сейчас Анастасия Шевченко знакомится с материалами видеонаблюдения.

Активистка была задержана в Ростове-на-Дону год назад по обвинению в содействии организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, имеющей штаб-квартиру в Великобритании. Женщина вину отрицает. По её словам, она состояла в одноимённой российской организации, от имени которой читала лекции и вела политические дебаты с представителями «Единой России».

Шевченко находится под домашним арестом уже год. За это время у неё умерла старшая дочь-инвалид. Международные организации признали Анастасию Шевченко политической заключённой.

В мае 2019 года Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. В январе 2020 года ей ужесточили условия домашнего ареста и продлили его до 20 марта. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.