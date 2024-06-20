Стало известно, сколько госпитализированных с ботулизмом уже выписали Из стационаров выписано 15 человек после массового отравления фасолью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию на четверг, 20 июня, из стационаров выписано 15 россиян, отравившихся некачественными салатами, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом 14 из них — жители Москвы.

По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один — в Нижегородской области и 14 — в Москве, — говорится в сообщении.

Тем временем накануне управление Роспотребнадзора по Москве выявило в столице 76 человек, переносивших ботулизм. Пятерым заболевшим потребовалась госпитализация, остальных взяли под медицинское наблюдение. По четырем адресам обнаружены и отправлены на экспертизу в лабораторию остатки продукции «Салат лобио из фасоли», произведенной ООО «Локалкитчен».

До этого московский Роспотребнадзор во время расследования по делу изъял более 60 тонн пищевой продукции. Отмечалось, что специалисты не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призывают при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

19 июня следствие запросило арест фигурантов дела. Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Задержаны генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества этой фирмы Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Им инкриминируется преступление по статье о производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.