Российские банки прекращают выдачу льготных автокредитов

https://static.news.ru/photo/9a8a0036-70e2-11eb-bfd6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие российские банки с 15 февраля прекратили выдачу автомобильных кредитов по льготным госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В ассоциации автодилеров (РоАД) рассказали, что был исчерпан лимит средств, который выделило государство.

Направленные средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил, — рассказали РИА Новости в РоАД.

По мнению представителя организации, это негативно скажется на бюджетном сегменте авто, так как указанные программы направлены как раз на него.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяют получить скидку до 10% для россиян и до 25% (для жителей Дальнего Востока) на первый взнос при покупке в кредит новой машины российского производства, которая стоит до 1,5 миллиона рублей.

Минпромторг сообщил, что из-за сложной ситуации на рынке отечественного автопрома из-за пандемии коронавируса запустит действие этих программ с начала года. Ведомство выделило под эти цели девять миллиардов рублей.

Программу льготной ипотеки могут расширить в России. Как писал ранее NEWS.ru, депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением расширить круг её получателей при строительстве частного дома.