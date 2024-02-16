Российские банки нашли способ защиты клиентов от мошенников Сотрудники российского банка начали ездить к клиентам и защищать от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки стали вводить новую систему защиты клиентов от мошенников, сообщают «Известия». Если сотрудники финорганизации не могут убедить человека по телефону отказаться от подозрительной операции, то они проводят с клиентом личную встречу. По словам экспертов, такой способ позволяет расположить к себе человека и уговорить его не проводить платеж в адрес аферистов.

Заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов рассказал, что новый метод защиты уже внедрен в их банке и ежемесячно проводится до трех тысяч подобных встреч с клиентами. По его словам, эксперимент был проведен в 2023 году, а в 2024-м систему вывели на промышленный уровень. Он подчеркнул, что такой способ уже доказал свою эффективность.

Из людей, которые доставляют карты, точечно выбираются представители компании и обучаются. Когда они приезжают к клиенту, то привозят с собой обезличенные примеры записей разговоров мошенников и переписок, [показывающих] как мошенник может общаться с человеком. Когда клиент узнает себя в какой-то ситуации, то может выйти из заблуждения, в которое его вводит злоумышленник, — объяснил Замиралов.

Ранее Центральный банк России предложил ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что эта мера направлена на борьбу с мошенническими преступлениями. По ее словам, проблема мошенничества во многом решается благодаря безналичным переводам, но также регистрируются случаи внесения наличных средств на счет злоумышленников.