Российские авиаперевозчики перешли на отечественные системы бронирования Минтранс РФ: все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования, сообщил Минтрансе России. По данным министерства переход обеспечит безопасность перевозчиков в информационной сфере, а также позволит защитить персональные данные клиентов и экипажей. Также замена иностранных разработок отечественными позволит авиакомпаниям сохранить независимость пассажирских перевозок от иностранных систем и предотвратит возможные сбои и отключения от сети.

Все отечественные авиакомпании завершили переход на российские системы бронирования. 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), — сказано в пресс-релизе ведомства.

Российским авиакомпаниям представили на выбор две системы для установки: «Леонардо» (разработчик «Сирена Трэвел» в партнерстве с «Ростехом») и «ТАИС» («ОРС»). В рамках работы спецкомиссии, которую возглавляет Минцифры и Минтранса, специалисты провели оценку российских АИС ОВП, а также проработали экстренные сценарии по переходу с зарубежных аналогов на отечественные.

Задача, поставленная правительством России, выполнена в кратчайшие сроки. Решение задачи было организовано Минтрансом России совместно с Минцифры России с привлечением ведущих отечественных авиакомпаний и разработчиков, — сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Система бронирования авиакомпаний состоит из множества подсистем. Из них основные — это инвенторная и глобальная дистрибутивная. Инвенторная подсистема хранит данные о рейсах, тарифах, провозных емкостях. В нее обращаются дистрибутивные системы при бронировании билетов пассажирами и агентами. ОРС является инвенторной системой.

Ранее международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство перевозчика. Воздействие этого шага на клиентов будет ограниченным, об изменениях в льготах и услугах SkyTeam клиентов будут информировать дополнительно.