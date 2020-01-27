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Авиакомпании России в 2019 году перевезли 128,1 млн пассажиров, что стало рекордным показателем за всю историю страны.

Как следует из данных Росавиации, которые приводит ТАСС, годовой прирост количества перевозок составил 10,3%. Показатель 2018 года — 116,2 млн пассажиров — также был рекордным. Авиакомпания «Победа» показала самое значительное увеличение объёмов перевозок — на 43,2%, до 10,3 млн пассажиров. На 21% по сравнению с 2018 годом выросло число пассажиров, перевезённых S7 — до 14 млн человек. «Аэрофлот» в 2019 году доставил 37,2 млн пассажиров (рост на 4,1%).

Пассажирооборот в 2019 году составил 322,98 млрд пассажиро-километров, показав рост на 12,6%. 57% от всех перевезённых российскими авиакомпаниями людей пришлись на внутренние рейсы — в абсолютном выражении этот показатель равен 73 млн пассажиров.

Как сообщал NEWS.ru, лоукостер «Победа» в начале 2020 года стал закупать больше иностранного керосина. Близкие к авиакомпании источники рассказали, что теперь доля зарубежного керосина в общем объёме покупок «Победы» составляет 11% против 3% ранее.