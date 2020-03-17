Работники Курской АЭС устроили танец коленями по песню Little Big «Uno» на крышке работающего реактора.
Видео с флешмобом опубликовал концерн «Росэнергоатом». Все атомщики одеты в свои рабочие костюмы и стоят над реактором мощностью 1000 мегаватт,
Ролик напоминает оригинальный клип схожестью некоторых персонажей. В конце один из них также мечется один в поиске исчезнувших коллег.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом, едет на Евровидение вместе с группой Little Big. Эту информацию подтвердил солист музыкального коллектива Илья Прусикин.
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