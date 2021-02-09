Российские арестанты продавали наркотики и накопили на автомобиль

https://static.news.ru/photo/6e36ac0e-6ad5-11eb-b9e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое предприимчивых граждан из Удмуртии приобрели грузовой автомобиль Ford Transit на деньги, полученные от продажи наркотиков за биткоины. Пикантным нюансом криминального достижения является то обстоятельство, что всё это приятели проделали, находясь в следственном изоляторе.

Сколько именно удалось заработать таким образом 23-летним подельникам, не сообщается. Известно лишь, что только на фургон было потрачено 620 тысяч рублей, передаёт Telegram-канал Baza. С какой целью им понадобилась машина, доподлинно неизвестно.

Неясно и то, как находчивым арестантам удавалось осуществлять платежи. Когда следователи изучили операции, проходившие по картам молодых людей, выяснилось, что занимаются они своим бизнесом уже давно, выручая крупные суммы ежедневно.

Действительно ли покупатели получали товар и имеется ли за пределами СИЗО сеть наркодилеров, в сообщении не сказано. Уточняется лишь, что следователи намерены изъять всё, что арестанты успели приобрести на свои нелегальные доходы.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять на употребление наркотиков подростков, задержанных в ходе несанкционированных акций протеста.