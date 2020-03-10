https://static.news.ru/photo/b7646ed8-62c1-11ea-891e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева констатировала полную импортозависимость рынка лекарств в РФ. Исходя из этого, РААС ожидает повышения цен на медицинские препараты из-за меняющегося курса национальной валюты.

Игнатьева заявила, что 90% лекарств, производимых в России, в той или иной мере зависят от импортируемых из-за рубежа компонентов, передаёт ТАСС. Таким образом, цены на лекарства неизбежно отреагируют на волатильность валютного рынка.

На фоне произошедшего 9 марта обвала нефтяных котировок российский рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро. После открытия торгов Московской Биржи 10 марта курс евро превысил 82 рубля, доллара — 72 рубля. Днём ранее на международном рынке Forex курс доллара превышал 75 рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в российских аптеках стали дефицитным товаром влажные салфетки и антисептики для рук. Спрос на эту продукцию вырос в связи с пандемией коронавирусной инфекции.