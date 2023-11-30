Российские аптеки увеличили продажи ботокса и его аналогов в три раза РБК: за два года продажи ботокса и его аналогов в аптеках РФ выросли в три раза

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За два года объем рынка препаратов группы ботулотоксинов, к которым относится популярный в косметологии «Ботокс» и его аналоги, увеличился в натуральном выражении в три раза, сообщает РБК. По его данным, за первые 10 месяцев текущего года объем выбытий из системы маркировки «Честный знак», отражающий в том числе медицинское применение и продажи конечному потребителю, достиг 960,5 тысячи упаковок, что на 50% больше показателя 2022 года за тот же период.

Агентство отмечает, что бурный рост фиксировался и в прошлом году. Тогда показатель составил 637,9 тысячи упаковок, что в два раза превышало продажи в сопоставимом периоде предыдущего года. Рост отмечается на фоне заявления фармкомпании Abbvie из США о прекращении поставок «Ботокса» в Россию после начала спецоперации на Украине.

Также рост в два раза показали и продажи ботулотоксинов в денежном выражении. За два года они увеличились с 1,7 млрд до 3,4 млрд рублей. При этом в структуре продаж возросла доля аптек, на которые теперь приходится треть всего рынка ботулотоксинов. Причем в деньгах эта доля значительно больше, поскольку из 3,4 млрд рублей всего рынка аптеки собрали 2,3 млрд.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения РФ опровергла информацию об усложнении порядка оборота психотропных препаратов в аптеках России. По данным ведомства, изменения в законодательстве, регулирующие порядок работы аптек с такими лекарствами, не принимались. В министерстве напомнили, что для продажи сильнодействующих психотропных препаратов аптекам нужны лицензии.