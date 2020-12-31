Российские АЭС в 2020 году побили советский рекорд по выработке энергии

https://static.news.ru/photo/179f6086-4c1a-11eb-ab52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росэнергоатом/vk.com

Атомные электростанции в России в 2020 году выработали свыше 215,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, превысив показатель 1988 года (215,6 млрд), ранее бывший максимальным.

Об этом сообщил оператор всех АЭС страны концерн «Росэнергоатом» (является частью госкорпорации «Росатом»). В новейшей российской истории предыдущий максимальный результат по выработке энергии был достигнут в 2019 году (208,7 млрд киловатт-часов).

Одним из главных факторов, обеспечивших новый рекорд, в «Росэнергоатоме» называют сокращение продолжительности ремонтных кампаний на атомных энергоблоках. Это дало возможность получить дополнительные 2,4 млрд киловатт-часов. Концерн отмечает, что бесперебойная работа энергоблоков была достигнута в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В СССР в 1988 году на пике развития атомной энергетики действовало 47 атомных энергоблоков, в РФ сейчас их 37. В 2021 году в строй должен быть введён энергоблок № 6 Ленинградской АЭС.

Наибольший вклад в рекордное достижение внесла Ростовская АЭС (более 32,8 млрд киловатт-часов). Среди лидеров также Балаковская АЭС (30,6 млрд) и Калининская АЭС (28,4 млрд). Доля атомных станций в общем объёме выработки электроэнергии в России составляет 19%.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что госкорпорация обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство на территории республики ещё одной атомной электростанции, а также исследовательского ядерного реактора, передавал NEWS.ru.