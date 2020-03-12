https://static.news.ru/photo/dcb91582-6463-11ea-a02b-fa163e074e61_660.jpg Нина Давлетзянова Фото: Нина Давлетзянова/facebook.com

«Радио Свобода» уволило журналистку Нину Давлетзянову после того, как коллега Антон Порваткин обвинил девушку в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что американские издатели никак не объяснили решение, а жалобу Порваткина или результаты проверки не видела.

По информации «Комсомольской правды», коллега посчитал харрасментом то, что однажды девушка проводила его до метро после работы, а сама Давлетзянова заявила, что Порваткин «будто намеренно делал вид, что мы вдвоем, наедине».

Журналистка подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровергнуть, по её словам, ложную информации. В другом иске к «Радио Свобода» девушка потребовала выплатить компенсацию за неправомерное увольнение.

Харрасмент стал надуманным поводом, — считает Давлетзянова.

Как писал NEWS.ru, в конце 2018 года издание Meduza уволило главного редактора Ивана Колпакова, обвинённого в «недостойном поведении» супругой одного из сотрудников. В марте 2019-го он вернулся на пост.