«Радио Свобода» уволило журналистку Нину Давлетзянову после того, как коллега Антон Порваткин обвинил девушку в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что американские издатели никак не объяснили решение, а жалобу Порваткина или результаты проверки не видела.
По информации «Комсомольской правды», коллега посчитал харрасментом то, что однажды девушка проводила его до метро после работы, а сама Давлетзянова заявила, что Порваткин «будто намеренно делал вид, что мы вдвоем, наедине».
Журналистка подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровергнуть, по её словам, ложную информации. В другом иске к «Радио Свобода» девушка потребовала выплатить компенсацию за неправомерное увольнение.
Харрасмент стал надуманным поводом, — считает Давлетзянова.
Как писал NEWS.ru, в конце 2018 года издание Meduza уволило главного редактора Ивана Колпакова, обвинённого в «недостойном поведении» супругой одного из сотрудников. В марте 2019-го он вернулся на пост.