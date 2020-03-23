Транспортные средства, перевозящие медицинские препараты и товары первой необходимости, на государственных границах РФ в настоящий момент досматриваются в первую очередь.
Об этом представитель Федеральной таможенной службы
Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении зелёного коридора для товаров первой необходимости с 17 марта. Особый порядок прохождения таможни для ряда товарных категорий российские власти ввели в целях борьбы с распространением коронавируса.
В России к настоящему моменту зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19. Вылечились 18 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен