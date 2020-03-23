https://static.news.ru/photo/beca7194-6d08-11ea-a31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Транспортные средства, перевозящие медицинские препараты и товары первой необходимости, на государственных границах РФ в настоящий момент досматриваются в первую очередь.

Об этом представитель Федеральной таможенной службы сообщил ТАСС. По словам источника, такая мера реализуется на всех пограничных пунктах пропуска. Электронные декларации на данные категории товаров оформляются самыми квалифицированными сотрудниками ФТС в порядке приоритета.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении зелёного коридора для товаров первой необходимости с 17 марта. Особый порядок прохождения таможни для ряда товарных категорий российские власти ввели в целях борьбы с распространением коронавируса.

В России к настоящему моменту зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19. Вылечились 18 человек.