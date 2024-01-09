Названы самые дорогие туры, проданные в 2023 году в России Российская семья потратила более 24 млн на отдых в Турции в 2023 году

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Самый дорогой тур за рубеж в 2023 году был продан за 24,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России. За эти деньги семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в одном из отелей Антальи.

Семья из 6 человек (5 взрослых и 1 ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort 5* (Белек, провинция Анталья), с питанием «ультра все включено». В цену тура входил прямой авиаперелет, — сообщили в АТОР.

На внутрироссийские туры топ по стоимости возглавил экспедиционный речной круиз по Сибири в 2024 году. В общем они потратили 6,479 млн рублей. Приобретателями стали 11 туристов, которые в августе на 12 дней отправятся по маршруту Дудинка — Красноярск. Путешествие будет проходить на теплоходе класса люкс «Максим Горький». Отмечается, что стоимость билетов до места посадки не вошла в стоимость тура.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский сказал, что сейчас внутрироссийские туры находятся на подъеме. При этом он отметил, что местному туризму в 2024 году, чтобы сохранить свои объемы, нужно озаботиться развитием инфраструктуры, подготовкой кадров, а также обратить внимание на въездной туризм.