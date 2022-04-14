Российская редакция National Geographic приостановила работу сайта

Российская редакция National Geographic решила приостановить работу сайта. Команда издания запустит новый проект — Russian Traveler, говорится в Telegram-канале нового СМИ.

Мы приостанавливаем работу сайта nat-geo.ru. Но грустить некогда: мы очень ценим вас и теперь ждём на новом сайте — Russian Traveler, — говорится в сообщении.

Сейчас сайт nat-geo.ru не открывается, выдавая соответствующее объявление, через несколько секунд после открытия сайта пользователей автоматически перенаправляют на сайт Russian Traveler.

На портале Rtraveler.ru будут публиковать заметки о путешествиях, последние новости науки, природы и техники, а также рассказы о традициях народов мира.

Кроме того, фотохостинг российского подразделения National Geographic также продолжит работу и сохранит накопленный контент, но под брендом Russian Traveler.

Основной владелец National Geographic — корпорация Disney. В марте она объявила о приостановке бизнеса в России из-за ситуации на Украине. В сообщении корпорации тогда говорилось, что новое решение коснётся лицензирования контента и продукции, круизной линии, а также работы журнала National Geographic.