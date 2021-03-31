Российская полиция предлагает разрешить водить машину с 17 лет

https://static.news.ru/photo/793290c6-93d3-11e9-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Водить автомобиль с 17 лет в сопровождении опытного взрослого водителя предлагают разрешить россиянам в МВД РФ. Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» направлены для рассмотрения в российское правительство.

Как рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде глава ГИБДД РФ Михаил Черников, согласно предлагаемым поправкам, молодые люди смогут получать водительское удостоверение уже начиная с 17-летнего возраста. Однако есть нюанс.

Управлять транспортным средством он сможет только в сопровождении опытного водителя со стажем не менее трех лет. Это позволит молодому водителю не забыть навыки вождения к 18 годам, — подчеркнул Михаил Черников.

При этом с 1 апреля вступают в силу изменения порядка сдачи экзаменов на автомобильные права. В частности, отныне сдавать на права категории В можно с 16 лет. Именно в этой связи ГИБДД решило снизить возрастной ценз на вождение.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что на практическом экзамене на права с 1 апреля можно будет использовать машины как автошкол, так и ГИБДД.