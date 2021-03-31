Российская полиция предлагает разрешить водить машину с 17 лет

Водить автомобиль с 17 лет в сопровождении опытного взрослого водителя предлагают разрешить россиянам в МВД РФ. Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» направлены для рассмотрения в российское правительство.
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Управлять транспортным средством он сможет только в сопровождении опытного водителя со стажем не менее трех лет. Это позволит молодому водителю не забыть навыки вождения к 18 годам, — подчеркнул Михаил Черников.
При этом с 1 апреля вступают в силу изменения порядка сдачи экзаменов на автомобильные права. В частности, отныне сдавать на права категории В можно с 16 лет. Именно в этой связи ГИБДД решило снизить возрастной ценз на вождение.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что на практическом экзамене на права с 1 апреля можно будет использовать машины как автошкол, так и ГИБДД.