Российская оперная певица рассказала, как переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d5e3e818-7e76-11ea-8a99-fa163e074e61_660.jpg Светлана Касьян Фото: kasyan_svetlana/instagram.com

Оперная певица Светлана Касьян рассказала, как излечилась от коронавирусной инфекции.

По её словам, вирус она подхватила в Москве. Сначала у девушки начался кашель, потом температура поднялась до 38,3 градуса, была ломота в теле.

Я ни лежать, ни стоять не могла. Озноб, жар. Пневмония сразу. Так же у мамы и всех моих родных людей, — написала Касьян на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала, что лечение от коронавируса непростое. Она проходила его в частной клинике. По словам Касьян, от препаратов много побочных эффектов, они «убивают печень и почки».

Она рассказала, что люди по-разному переносят коронавирус. У некоторых в течение недели держится температура 37,3 градуса, нет пневмонии, и они выздоравливают.

Есть и те, кого за считаные дни вирус убивает. И самое страшное, что от возраста это особо не зависит, — уточнила оперная певица.

Девушка порекомендовала людям находиться дома и ни с кем не контактировать, в магазинах соблюдать дистанцию в 2-3 метра, чтобы не заразиться.

NEWS.ru писал, что журналист Максим Шевченко рассказал, как выжить при коронавирусе.

В России диагностировано 21 102 случая коронавирусной инфекции (2774 за последние сутки), 1470 человек выздоровели, умерли 170 пациентов. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.