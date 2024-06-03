Российская компания успешно протестировала лазерную связь в космосе «Бюро 1440» провела успешный тест лазерной межспутниковой связи в космосе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская компания «Бюро 1440» успешно протестировала в космосе лазерную связь между спутниками собственной разработки, сообщила фирма в своем Telegram-канале. Отмечается, что это был первый такой успешный тест.

30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 Гбайт были переданы на скорости 10 Гбит/с между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга. При этом средний коэффициент битовых ошибок (BER) составил менее 10e^–11, что сопоставимо с оптоволоконными линиями связи, — сказано в сообщении.

Для компании это «самый ранний, но крайне важный этап подтверждения работоспособности и потенциала одной из перспективных технологий» фирмы. В то же время успех «Бюро 1440» прокомментировали в Минцифры РФ, отметив, что при такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдаленных уголках России, а также там, где невозможно установить наземные базовые станции.

Ранее Минцифры сообщало, что российская компания «Бюро 1440» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи. По данным ведомства, аппараты впервые используют связь 5G. Разработка устройств заняла менее 14 месяцев.