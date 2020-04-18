Российская делегация с благодатным огнём вылетела из Тель-Авива в Москву

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Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который был осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Заявление в суд на него подала Нинель Кобзон, вдова артиста Иосифа Кобзона.

Заявление Кобзон Нинели Михайловны о признании несостоятельным индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича признать обоснованным, — говорится в решении суда. Назначена процедура реструктуризации долгов и утверждён финансовый управляющий. В счёт основного...