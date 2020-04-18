Российская делегация с благодатным огнём вылетела из Тель-Авива в Москву

Российская делегация 18 апреля получила в Тель-Авиве благодатный огонь и на самолёте отправилась в Москву. Об этом журналистам сообщил представитель фонда Андрея Первозванного.
Он отметил, что специальный борт прибудет в столичный аэропорт Внуково приблизительно в 20:30 мск.
Лампаду с благодатным огнём от посла РФ в Израиле Анатолия Викторова получил глава фонда Владимир Бушуев. Российская делегация доставит огонь в храм Христа Спасителя специально к ночной пасхальной службе,
Как ранее писал NEWS.ru, в субботу, 18 апреля, в Кувуклии храма Гроба Господня на территории Иерусалима сошёлблагодатный огонь.
В 2020 году религиозная церемония впервые прошла без зрителей. Причиной для принятия подобного ограничения стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Из-за этого на церемонии не было ни паломников, ни верующих христианских общин Иерусалима.
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