Российская аудитория Facebook после блокировки снизилась на 40%

Ежедневная аудитория соцсети Facebook в России за десять дней блокировки уменьшилась на 40%, аудитория приложения Instagram за один день блокировки снизилась на 16%, свидетельствуют результаты исследования компании Mediascope, передаёт РБК. При этом на фоне ограничения работы западных соцсетей вырос интерес российских пользователей к Telegram и «ВКонтакте».

Если 24 февраля — день начала операции РФ на Украине, аудитория Facebook превышала 9,6 млн человек старше 12 лет, то уже 5 марта — после введения ограничений — она равнялась 9 млн, а 10–15 марта составляла 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня.

При этом число российских пользователей приложения Instagram уменьшилось на 6,7 млн человек. Если 14 марта в Instagram зашли 40,9 млн россиян, то на следующий день после блокировки только 34,2 млн.

При этом российская аудитория Telegram выросла значительно. Если 10 марта в российский мессенджер вошли 35,7 млн пользователей, то 14 марта их число увеличилось до 47,3 млн. Количество пользователей «ВКонтакте» выросло с 46,5 млн россиян в феврале до 50,3 млн в середине марта.

14 марта Роскомнадзор начал блокировку принадлежащей компании Meta соцсети Instagram. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.

Ещё раньше — 4 марта — Роскомнадзор заблокировал принадлежащий компании Meta Facebook. Ведомство назвало это ответной мерой на дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов. Трафик соцсети ведомство начало замедлять ещё 25 февраля.

В связи с действиями американской платформы Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Заявление будет рассмотрено 21 марта в Тверском суде Москвы.