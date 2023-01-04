Российская армия получила первые новейшие вертолеты Ка-52М

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Российская армия получила первые новейшие вертолеты Ка-52М, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Всего на вооружение поступило десять машин.

Ожидается, что в течение 2023 года будут получено еще несколько таких вертолетов.

Над их производством работает Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае.

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