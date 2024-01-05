Российская армия получила новейшие самоходные артиллерийские установки Ростех: армия России получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Коалиция-СВ»

Российская армия получила первые модели новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», передает ТАСС со ссылкой на на данные госкорпорации «Ростех». В компании отметили преимущества самоходной артиллерии перед западными аналогами по дальности стрельбы.

Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила государственные испытания САУ «Коалиция-СВ». Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска, — отметили в «Ростехе».

Представители госкорпорации подчеркнули, что данная установка значительно расширит боевые возможности российской артиллерии. Информация о завершении государственных испытаний установки была представлена в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что модернизированный вертолет Ка-52М является дальнейшим развитием Ка-52. По словам специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова, благодаря новому вооружению вертолет способен наносить фантастические по точности и силе удары. Также машина получила усиленную «сэндвичную» броню, новейшее вооружение и средства радиолокационной борьбы.