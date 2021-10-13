Российская армия «ответила» премьеру Японии из-за слов о Курилах

Российский ВМФ «передал привет» премьер-министру Японии Фумио Кисиде, который заявил, что суверенитет Токио распространяется и на Курилы. Таким образом обозреватели Daily Mail оценили учения Тихоокеанского флота.

Манёвры российского ВМФ в регионе — это приветственное послание новому премьер-министру Японии Фумио Кисиде, — считают британские журналисты.

Манёвры прошли 11 октября. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» выполнили десять ракетных пусков в Японском море.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итyруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Тoкио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Моcквы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет Росcии над ними не оспаривается.