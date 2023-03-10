Российская актриса дала совет по борьбе с комплексами Российская актриса Ильяшенко посоветовала превращать свои комплексы в изюминку

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То, что человек считает комплексом в своей внешности, можно превратить в изюминку, считает российская актриса Лукерья Ильяшенко. В разговоре со «Словом и Делом» она пояснила, что восприятие себя формируется в голове человека, в то время как другие люди могут воспринимать его по-другому.

Ильяшенко рассказала, что, если бы ей надо было помочь подруге в борьбе с комплексами, она бы спросила, есть ли способ изменить это. Если же избавиться от раздражающего фактора во внешности нельзя, актриса предлагает искать варианты, как с ним уживаться.

Я бы сказала ей: «Дорогая моя, что конкретно тебя не устраивает? Давай по пунктам. Теперь давай думать, как это поменять. Если не можешь это поменять, то давай думать, как с этим жить дальше?». Вообще только в наших головах формируются какие-то комплексы и изъяны, а в жизни это может стать изюминкой, - поделилась Ильяшенко.

Врач-нутрициолог Алевтина Суворова ранее назвала главной проблемой бодипозитива то, что его доводят до крайностей и оправдывают им проблемы со здоровьем и комплексы. Специалист пояснила, что причастность к этому движению часто используют как оправдание для нежелания решать проблему. По ее мнению, любовь к своему телу заключается не только в принятии себя, но и в заботе о своем питании.