Российсие космонавты МКС поздравили женщин с 8 марта

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

С Международным женским днём поздравили прекрасных представительниц человечества российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Поздравление опубликовано на сайте «Роскосмоса».

Космонавты пожелали женщинам услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких, а также поздравили с наступлением весны.

Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее, — сказал Сергей Рыжиков.

Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом, — добавил Кудь-Сверчков.

В настоящее время на МКС находятся 7 космонавтов. Помимо двух россиян, это четыре представителя США и космонавт из Японии Соити Ногути.

Ранее всех женщин с праздником 8 марта поздравил президент России Владимир Путин. Об этом писал NWES.ru.