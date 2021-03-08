Российсие космонавты МКС поздравили женщин с 8 марта

С Международным женским днём поздравили прекрасных представительниц человечества российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Поздравление опубликовано на сайте «Роскосмоса».
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Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее, — сказал Сергей Рыжиков.
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом, — добавил Кудь-Сверчков.
В настоящее время на МКС находятся 7 космонавтов. Помимо двух россиян, это четыре представителя США и космонавт из Японии Соити Ногути.
Ранее всех женщин с праздником 8 марта поздравил президент России Владимир Путин. Об этом писал NWES.ru.