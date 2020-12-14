России предрекли снижение населения на десятки миллионов

https://static.news.ru/photo/7ac3a4d8-3e96-11eb-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Население России к 2050 году может составить около 125 млн человек, если не изменится ситуация с потреблением гражданами страны алкоголя, табака и наркотиков. Ежегодно в России из-за этого погибают более миллиона человек.

Такой вывод содержится в докладе о демографической ситуации, подготовленным «Трезвой Россией», сообщает РИА Новости.

В «Трезвой России» высчитали, что за последние 35 лет население страны сократилось на более 30 млн человек именно из-за гибели людей от алкоголя, наркотиков и табака.

Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооружённые конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19, — отмечается в докладе.

Ежегодные экономические потери страны от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, в «Трезвой России» оценили в 12% от ВВП страны — более 13 трлн рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю. Об этом говорится в докладе проекта «Трезвая Россия». Согласно документу, в России на 16% в сравнении с 2018 годом выросла доля вовлечённости молодёжи в употребление спиртных напитков.