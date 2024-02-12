России предрекли очень трудные времена Глава МВФ Георгиева: экономику России ждут очень трудные времена

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Для российской экономики наступят тяжелые времена, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В интервью CNBC на Всемирном правительственном саммите она отметила, что это произойдет из-за перехода страны на военную экономику.

Я думаю, что российскую экономику ждут очень трудные времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям на фоне санкций, — подчеркнула глава МВФ.

Георгиева считает, что Россия столкнется с проблемами, несмотря на повышение прогнозов роста экономики организацией в январе 2024 года. Она призвала обратить внимание на то, что «сегодня производство для армии растет и потребление падает». Глава МВФ добавила, что такая же ситуация была в СССР.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что ВВП РФ вырос на 3,6% в 2023 году. Глава государства подчеркнул, что показатель оказался выше прогнозируемого. Он уточнил, что среднемировой темп роста ВВП составляет 3%, а темп роста экономик развитых стран — в среднем 1,5%.

Путин также привел данные по объемам промышленного производства, которое выросло на 3,5% за год. Российский лидер обратил внимание, что обрабатывающие отрасли при этом прибавили 7,5%.