России предложили отказаться от труда мигрантов Глава профсоюза мигрантов Каримов предложил России попробовать обойтись без труда иностранцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России стоит временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, заявил в беседе с НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Таким образом он ответил на предложение главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о введении обоснованных квот на привлечение иностранной рабочей силы в РФ и жесткий отбор работников.

Издание уточняет, что Фадеев, выступая на тематической сессии Петербургского международного экономического форума, отметил, что нельзя приглашать работников, которые не знают языка, а потом создают в России анклавы.

Председатель СПЧ с какой-то периодичностью выдвигает инициативы, ужесточающие положение иностранных работников. Мы не видим какой-то необходимости в этом. Знание русского языка проверяется, когда выдается патент. Люди сдают этот экзамен с первого или второго раза, в процессе работы улучшают свои знания языка. Почему Фадееву вдруг показалось, что нужно сделать более жестко и уменьшить количество мигрантов? — заявил Ренат Каримов.

По его словам, правительство, демографы и работодатели придерживаются точки зрения, отличающейся от мнения главы СПЧ: мигрантов не хватает в ключевых секторах, экономике требуются дополнительные трудовые ресурсы.

Со всех сторон несется, что «вот, мигранты понаехали» и так далее. Если это так, тогда можно попытаться обойтись без трудовых мигрантов. <...> Если не получится, надо зарубить на носу, что мигранты экономически необходимы, — резюмировал Каримов.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести налоговые льготы для переехавших в РФ иностранцев.