Россельхознадзор: в РФ поступает на 80% меньше «санкционки», чем в 2015-м

Санкционных товаров, которые поставлялись в Россию, стало меньше на 80% по сравнению с 2015 годом. Как сообщили «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор, ведомство регулярно проводит специальные рейды по магазинам, чтобы выявить продажу «санкционки».

По словам главного государственного инспектора управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области Дениса Юрасова, предпринимателей периодически ловят на продаже запрещённых к ввозу товаров. Хотя они несут большие убытки из-за рейдов, они продолжают продавать эти товары.

Специалисты уверены, что причинами сокращения «санкционки» на полках магазинов стали в том числе эффективный контроль грузовиков при помощи системы «Меркурий», а также успех отечественных производителей.

Также они рассказали изданию, что при выявлении нарушений во время рейда предпринимателя штрафуют на половину стоимости изъятого товара. При повторном случае штраф может быть увеличен вдвое.

Наиболее распространёнными запрещёнными товарами остаются овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи. Среди продуктов животного происхождения — молочка, чаще всего сыры.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал слова итальянского посла, что пармезан ошибочно попал в список запрещённых к ввозу в Россию продуктов. Дипломат попросил «по-дружески» исключить этот сыр из санкционного списка.