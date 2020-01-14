https://static.news.ru/photo/adfdd2a8-36f2-11ea-81f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблема с выдачей резидентских разрешений на парковку в Москве к настоящему моменту полностью решена.

Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков сообщил об этом РИА Новости. По его словам, все поступившие до этого запросы уже обработаны, а сопутствующие сервисы и информационные системы работают в штатном режиме. Спиренков подчеркнул, что необработанные запросы в настоящий момент отсутствуют.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, тысячи москвичей вынуждены были парковать автомобили в своих районах за деньги. Резидентские разрешения на парковку выдавались и продлевались с большой задержкой. Власти столицы объяснили проблемы сбоями в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Росреестр сослался на значительно возросшее число обращений, серьёзно осложнившее работу ЕГРН.