Проблема с выдачей резидентских разрешений на парковку в Москве к настоящему моменту полностью решена.
Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков
Ранее, как сообщал NEWS.ru, тысячи москвичей вынуждены были парковать автомобили в своих районах за деньги. Резидентские разрешения на парковку выдавались и продлевались с большой задержкой. Власти столицы объяснили проблемы сбоями в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Росреестр сослался на значительно возросшее число обращений, серьёзно осложнившее работу ЕГРН.
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