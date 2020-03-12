https://static.news.ru/photo/f5095e08-649f-11ea-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый государственный реестр недвижимости перестал предоставлять данные о недвижимости, принадлежащей депутату Государственной думы Валентине Терешковой, после её предложения об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Об этом сообщил «Собеседник»: издание опубликовало выписку из ЕГРН, в которой написано, что информация о владельце отсутствует. По данным журналистов, политик владеет тремя квартирами, одна из которых расположена в центре Москвы, и домом. СМИ оценивают её собственность в 200 млн рублей.

В декларации парламентария за 2018 год, опубликованной на сайте Госдумы, указаны земельный участок площадью 1314 кв. м., дом площадью 692,9 кв. м., а также две квартиры площадью 90,2 и 171,2 кв. м.

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.