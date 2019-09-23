https://static.news.ru/photo/e4161e22-de28-11e9-b8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Самарин Евгений/АГН «Москва»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к владельцам квартир, домов и дач с просьбой проверять сведения в документах при постановке на кадастровый учёт и регистрации прав на недвижимость.

По словам представителя ведомства, ошибки могут быть техническими или реестровыми. К первым относятся опечатки или арифметические огрехи, неправильно написанные фамилии, имена и отчества, адреса объектов. Часто их могут допустить специалисты Росреестра. Для исправления нужно написать заявление о внесении правок, воспользоваться онлайн-сервисом федеральной службы или обратиться в МФЦ.

Если неверные данные содержались в документах, которые были представлены на кадастровый учёт, и воспроизведены в ЕГРН, то это — реестровая ошибка. Для корректировки потребуется внести изменения в документ, содержавший ошибку, а также в характеристики объекта недвижимости, передаёт « Российская газета ».

В Росреестре подчёркивают: если исправление технической или реестровой ошибки влечёт за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что изменение данных российского лидера Владимира Путина и его родственников связано с правилами обеспечения безопасности «самого охраняемого человека» в стране. О том, что фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге подверглись изменениям, написало издание «Собеседник». По его данным, ранее в качестве собственников жилья были записаны российский лидер и его родственники. Теперь владельцами квартиры значатся Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла.