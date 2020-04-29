Росреестр получил обращения от граждан о продлении дачной амнистии

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Россияне просят из-за ситуации с коронавирусом продлить дачную амнистию, предполагающую упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Есть в связи с коронавирусом от граждан пожелание — продлить дачную амнистию, — цитирует Бутовецкого ТАСС.

Отмечается, что новая амнистия действует до 1 марта 2021 года. Предполагается, что за этот период времени граждане смогут оформить земельные участки в собственность по упрощённой системе.

Первая дачная амнистия действовала 13 лет: за этот период было зарегистрировано свыше 13,5 млн прав на дома и постройки. Новая амнистия, вступила в силу 2 августа 2019 года.

Согласно закону об амнистии, площадь присоединяемой земли должна быть не больше минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. При этом если предел не оговорён, то присоединяемая часть не может превышать 10% от площади законно приобретённого участка. Обязательным является использование земли более 15 лет. При этом, территория не должна никому принадлежать и являться предметом споров с соседями.

Как писал NEWS.ru, с 16 сентября российские граждане смогут получить в собственность участки земли, которые ранее были заняты ими самовольно.