Росптицесоюз обвинил ретейлеров в сильном подорожании яиц Гендиректор Росптицесоюза Бобылева: в сильном подорожании яиц виноваты ретейлеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сильном подорожании яиц виноваты ретейлеры, заявила NEWS.ru генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, отпускная цена на яйца за 11 месяцев 2023 года понялась лишь на 10%, а остальное — наценка торговых сетей.

Средняя отпускная цена на яйцо за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла всего лишь чуть более чем на 10%. Это произошло из-за инфляции. Поэтому вопрос, почему так выросли цены на яйца, я переадресую торговле, — заявила Галина Бобылева.

Она подчеркнула, что, несмотря на рост цен, яйца все равно остаются самым доступным источником белка в России. По ее словам, нет еще одного продукта, которым можно позавтракать за 36 рублей.

Десяток яиц сейчас стоит 120 рублей, я с этой ценой не соглашаюсь, но все же. Стоимость яичницы из трех яиц — 36 рублей. Увеличим стоимость такого завтрака до 50 рублей: нужно ведь еще кусочек масла на сковородку бросить и ломтик хлеба взять. И теперь назовите еще какой-нибудь продукт, которым вы можете позавтракать за 50 рублей? — сказала Галина Бобылева.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%.