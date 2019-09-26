https://static.news.ru/photo/90a5b868-e055-11e9-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Российские компании в 2019 году потратили на очистку воздуха 77 млрд рублей. Средства выделялись на улучшение состояния окружающей среды в семи из 12 городов — промышленных центров. Населённые пункты участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Программа является частью нацпроекта «Экология», призванного до 2024-го снизить объём выбросов предприятий на 20%. На эти цели выделено 455 млрд внебюджетных инвестиций. Речь идёт о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, пишет РБК .

Ранее News.ru сообщал, что группа учёных из университета Мэриленда (США) выяснила, каким образом грязный воздух убивает миллионы людей и делает их инвалидами.

Специалисты пояснили, что грязный воздух представляет из себя смесь различных частиц. Каждая из них не больше 2,5 микрометра в диаметре. При дыхании они оседают в лёгких, обуславливая развитие болезни. Из-за очень маленьких размеров эти частицы могут проникнуть в кровоток и распространиться по всем органам, рассказали учёные. Ситуацию спасает система обновления клеток и влияние токсинов сглаживается.